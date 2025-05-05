Владимир Путин держит в холодильнике кефир от производителя из Рязани

На днях президент России Владимир Путин показал свою кремлевскую квартиру, где живет последние три года. Не остался в стороне холодильник главы государства и его содержимое — как выяснилось, президент держит в холодильнике кефир от рязанского производителя под маркой «Эковакино» 3,2%-ной жирности. Об этом пишут РИА Новости.
В новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» кинопродюсера Саиды Медведевой и журналиста ВГТРК Павла Зарубина, показанном на канале «Россия 1» 4 мая, содержатся кадры, где президент России достает из холодильника кефир. В ходе личной беседы с Зарубиным, где обсуждался распорядок дня главы государства, Путин взял в руки бутылку с молочнокислым напитком компании «Вакинское агро». На полках магазинов этот продукт продается по цене в диапазоне 100−133 рубля.
«Чем вас порадовать, чем угостить?» — обратился Путин к журналисту и съемочной группе.
Кроме этого, на президентской кухне и в обеденной зоне представлены узнаваемые торговые марки: кофе Carte Noire, салфетки Zewa, соус Kikkoman и мельницы Kotányi, а среди бытовой техники выделяется соковыжималка BORK.
Гостиная в кремлевской квартире президента также не осталась без внимания. В комнате стоят светлые кресла, а на столе перед зеркалом размещен портрет Александра III. Глава государства упомянул, что именно здесь он устраивал чаепития с китайским лидером Си Цзиньпином и бывшим президентом США Биллом Клинтоном.
Уточняется, что в квартире есть все для комфортной жизни: кабинет для работы и комната отдыха. Также здесь стоит белый рояль, хотя президент признался, что играет на нем крайне редко. Кроме того, по распоряжению Путина в помещении обустроили небольшую домовую церковь.
При этом президент пояснил, что последние три года это жилье служит ему основным местом проживания. Поскольку рабочий день у российского главы заканчивается поздно, для удобства в Кремле оборудовали несколько жилых помещений.
Накануне российский глава оценил белорусский шоколад, подаренный ему президентом республики Александром Лукашенко. Так, в гостях в кремлевской квартире Путин предложил Зарубину попробовать «очень вкусный» шоколад из Беларуси.