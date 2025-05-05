Владимир Путин держит в холодильнике кефир от производителя из Рязани

Уточняется, что в квартире есть все для комфортной жизни: кабинет для работы и комната отдыха. Также здесь стоит белый рояль, хотя президент признался, что играет на нем крайне редко. Кроме того, по распоряжению Путина в помещении обустроили небольшую домовую церковь.