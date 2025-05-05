ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о преступниках, пишут СМИ

«Европейский союз отклонил призывы Великобритании получить доступ к важнейшим базам данных о преступности и нелегальной миграции», — говорится в материале издания.
По данным газеты, в Брюсселе заявили, что не могут предоставить Британии доступ к Шенгенской информационной системе (SIS), которая в режиме реального времени оповещает страны-члены ЕС о подозреваемых в совершении преступлений, а также к базе данных дактилоскопии ЕС Eurodac, которая содержит отпечатки пальцев всех нелегальных мигрантов, пойманных при попытке незаконно пересечь границу ЕС.
Как уточняет издание, доступ к подобной информации позволил бы британскому МВД быстрее рассматривать заявления на предоставление убежища.
Близкий к переговорам источник сообщил, что британская сторона расстроена из-за отказа Брюсселя предоставить доступ к базам данных, поскольку это «значительно затрудняет сотрудничество в таких областях, как нелегальная миграция».
«Это то, что мы считаем взаимовыгодным, но пока никаких подвижек нет. Аргумент ЕС, по-видимому, заключается в том, что это создаст прецедент и что третьи стороны не могут иметь доступ к шенгенским базам данных», — заявил собеседник издания.