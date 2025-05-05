ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о преступниках, пишут СМИ

По данным газеты, в Брюсселе заявили, что не могут предоставить Британии доступ к Шенгенской информационной системе (SIS), которая в режиме реального времени оповещает страны-члены ЕС о подозреваемых в совершении преступлений, а также к базе данных дактилоскопии ЕС Eurodac, которая содержит отпечатки пальцев всех нелегальных мигрантов, пойманных при попытке незаконно пересечь границу ЕС.