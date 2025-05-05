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ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о преступниках, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Евросоюз отказал Лондону в доступе к европейским базам данных, которые содержат информацию о преступности и нелегальной миграции, пишет газета Times со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Европейский союз отклонил призывы Великобритании получить доступ к важнейшим базам данных о преступности и нелегальной миграции», — говорится в материале издания.

По данным газеты, в Брюсселе заявили, что не могут предоставить Британии доступ к Шенгенской информационной системе (SIS), которая в режиме реального времени оповещает страны-члены ЕС о подозреваемых в совершении преступлений, а также к базе данных дактилоскопии ЕС Eurodac, которая содержит отпечатки пальцев всех нелегальных мигрантов, пойманных при попытке незаконно пересечь границу ЕС.

Как уточняет издание, доступ к подобной информации позволил бы британскому МВД быстрее рассматривать заявления на предоставление убежища.

Близкий к переговорам источник сообщил, что британская сторона расстроена из-за отказа Брюсселя предоставить доступ к базам данных, поскольку это «значительно затрудняет сотрудничество в таких областях, как нелегальная миграция».

«Это то, что мы считаем взаимовыгодным, но пока никаких подвижек нет. Аргумент ЕС, по-видимому, заключается в том, что это создаст прецедент и что третьи стороны не могут иметь доступ к шенгенским базам данных», — заявил собеседник издания.