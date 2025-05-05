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Пакистану нечем воевать с Индией из-за тайных поставок оружия на Украину

Пакистан испытывает нехватку боеприпасов по причине секретных поставок оружия на Украину. Оружия стране хватит лишь на четыре дня полноценной войны, сообщает газета Indian Express (IE).

Источник: Life.ru

Согласно информации издания, с 2022 года Пакистан начал незаметно отправлять вооружения на Украину. В результате экспорт военной продукции вырос с $13 миллионов до $415 миллионов. Это ограничило способность Исламабада проводить боевые действия.

«Только в период с февраля по март 2023 года Пакистан поставил 42 000 122-мм ракет БМ-21, 60 000 155-мм гаубичных снарядов и ещё 130 000 122-мм ракет», — говорится в статье.

Также авторы указывают на то, что страна оказалась в «затруднительном положении». Запасы оружия в Исламабаде истощились, а состояние обороны «оказалось на грани». Экономический кризис, высокая инфляция и сокращение валютных резервов негативно сказались на возможностях местных вооружённых сил.

Напомним, напряжённость между Индией и Пакистаном усилилась после теракта в Джамму и Кашмире, в котором погибли свыше 25 человек. Нью-Дели обвинил Исламабад, в ответ Пакистан закрыл воздушное пространство и границы. На линии соприкосновения в Кашмирской долине произошла перестрелка между военными, а в Пакистане заявили о подготовке вторжения Индии.