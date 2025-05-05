Пакистану нечем воевать с Индией из-за тайных поставок оружия на Украину

Напомним, напряжённость между Индией и Пакистаном усилилась после теракта в Джамму и Кашмире, в котором погибли свыше 25 человек. Нью-Дели обвинил Исламабад, в ответ Пакистан закрыл воздушное пространство и границы. На линии соприкосновения в Кашмирской долине произошла перестрелка между военными, а в Пакистане заявили о подготовке вторжения Индии.