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Пушков: в Германии началась вторая версия самоликвидации

Сенатор Пушков жестко высказался о судьбе Германии.

Источник: Комсомольская правда

В Германии наблюдается процесс постепенного саморазрушения, который активно поддерживается местным населением. Подобное мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Германия потерпела сокрушительное поражение, многие ее города были разрушены, страна была расчленена», — сказал сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что нацистский режим представлял собой первую фазу самоуничтожения Германии, а сейчас, как он утверждает, страна вступила во вторую аналогичную стадию.

«Даже Тилло Сарацин, готовый к худшему, недавно с удивлением заявил, что этот процесс разворачивается намного быстрее, чем он ожидал», — заключил Пушков.

Ранее сенатор уже делал заявление о самоуничтожении Германии. По его словам, бесконечная политика «открытых дверей» ФРГ, а также ее заявления в защиту мигрантов могут привести к самоуничтожению страны.