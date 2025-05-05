В Германии наблюдается процесс постепенного саморазрушения, который активно поддерживается местным населением. Подобное мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
«Германия потерпела сокрушительное поражение, многие ее города были разрушены, страна была расчленена», — сказал сенатор.
Парламентарий подчеркнул, что нацистский режим представлял собой первую фазу самоуничтожения Германии, а сейчас, как он утверждает, страна вступила во вторую аналогичную стадию.
«Даже Тилло Сарацин, готовый к худшему, недавно с удивлением заявил, что этот процесс разворачивается намного быстрее, чем он ожидал», — заключил Пушков.
Ранее сенатор уже делал заявление о самоуничтожении Германии. По его словам, бесконечная политика «открытых дверей» ФРГ, а также ее заявления в защиту мигрантов могут привести к самоуничтожению страны.