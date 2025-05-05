В Румынии побеждает худший для Украины кандидат в президенты

«В первом туре повторных президентских выборов в Румынии победу одерживает политик Джордже Симион», — следует из данных ЦИК. Он получил от 30 до 33% голосов, тогда как его соперники — кандидат от правящей партии Крин Антонеску и независимый кандидат, мэр Бухареста, Никушор Дан — от 21 до 23% голосов.