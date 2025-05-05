Трамп поручил открыть тюрьму на острове Алькатрас

«Мы больше не будем заложниками преступников, головорезов и судей, которые боятся выполнять свою работу и позволяют нам высылать преступников, которые незаконно прибыли в нашу страну», — написал Дональд Трамп добавив, что поручил «существенно расширить» и «перестроить» Алькатрас.