Сенатор напомнил о негативных последствиях миграционной политики Берлина: приезжие грабят и насилуют женщин, въезжают в толпы посетителей рождественских ярмарок, организуют преступные группировки. Пушков провёл исторические параллели, отметив, что 90 лет назад подавляющее большинство немцев поддерживало Гитлера, что привело к катастрофическим последствиям для страны.