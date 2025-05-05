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«Не наелись мигрантов, режущих немцев»: Пушков разнёс политику ФРГ после запрета АдГ

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков жёстко высказался о текущей политической ситуации в Германии, назвав её началом процесса самоликвидации.

Источник: Life.ru

Пушков отметил, что 48% немцев поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Иными словами, ещё не наелись мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев», — написал он в телеграм-канале.

Сенатор напомнил о негативных последствиях миграционной политики Берлина: приезжие грабят и насилуют женщин, въезжают в толпы посетителей рождественских ярмарок, организуют преступные группировки. Пушков провёл исторические параллели, отметив, что 90 лет назад подавляющее большинство немцев поддерживало Гитлера, что привело к катастрофическим последствиям для страны.

Нынешняя ситуация — это вторая версия самоликвидации Германии, и даже немецкий социал-демократ Тилло Сарацин отмечает, что процесс разворачивается быстрее, чем он ожидал. Германия вновь оказалась на грани разрушения, заключил Пушков.

Ранее Пушков объяснил растущую ненависть поляков к украинцам. По словам сенатора, ненасытные жители Незалежной утомили соседей бесконечными требованиями.