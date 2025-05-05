На Западе раскрыли, что США приготовили на Черном море

«Ни один союзник не имеет более важного значения для обеспечения американских интересов в регионе, чем Румыния. Будучи прифронтовым членом НАТО и ЕС, Румыния стала якорем юго-востока Европы и может похвастаться доказанной военной солидарностью с Америкой, от Ирака до Афганистана», — указано в статье.
Также в материале упоминается, что в Румынии ведут свою деятельность американские компании по добыче природного газа, и к 2027 году страна станет лидером по добыче голубого топлива в Европе.
«На военном фронте Румыния уже более двух десятилетий служит важнейшим логистическим узлом для вооруженных сил США. Ее стратегическое географическое положение как самого восточного европейского члена НАТО позволяло поддерживать американские операции в Ираке и Афганистане», — отмечает издание.
В публикации также подчеркивается, что черноморская стратегия Штатов направлена на сдерживание России и защиту критически важной инфраструктуры, и американо-румынское партнерство стало ключевой основой этого плана.
Ранее бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил в интервью Такеру Карлсону о риске развязывания НАТО третьей мировой войны из Румынии. Политик также отметил, что Бухарест может стать ключом к Черному морю и господству на Балканах.