На Западе раскрыли, что США приготовили на Черном море

«Ни один союзник не имеет более важного значения для обеспечения американских интересов в регионе, чем Румыния. Будучи прифронтовым членом НАТО и ЕС, Румыния стала якорем юго-востока Европы и может похвастаться доказанной военной солидарностью с Америкой, от Ирака до Афганистана», — указано в статье.