Трамп приказал вновь открыть тюрьму Алькатрас для опасных преступников

Бывшая федеральная тюрьма строгого режима на острове Алькатрас расположена всего в двух километрах от побережья Сан-Франциско, штат Калифорния. Главное здание тюрьмы возвели в 1910—1912 годах как военную тюрьму для армии США. Размеры камер составляют примерно 2,7 на 1,5 метра и 2,1 метра в высоту. Сегодня Алькатрас функционирует как общественный музей и является одной из ключевых туристических достопримечательностей Сан-Франциско. Каждый год сюда приезжают около 1,5 миллиона гостей. В настоящее время управление тюрьмой осуществляется Службой национальных парков США.