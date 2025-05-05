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Трамп приказал вновь открыть тюрьму Алькатрас для опасных преступников

Президент США Дональд Трамп намерен снова открыть тюрьму Алькатрас, чтобы отправлять туда особо опасных преступников. Об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Сегодня я приказываю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — написала он.

Бывшая федеральная тюрьма строгого режима на острове Алькатрас расположена всего в двух километрах от побережья Сан-Франциско, штат Калифорния. Главное здание тюрьмы возвели в 1910—1912 годах как военную тюрьму для армии США. Размеры камер составляют примерно 2,7 на 1,5 метра и 2,1 метра в высоту. Сегодня Алькатрас функционирует как общественный музей и является одной из ключевых туристических достопримечательностей Сан-Франциско. Каждый год сюда приезжают около 1,5 миллиона гостей. В настоящее время управление тюрьмой осуществляется Службой национальных парков США.

Напомним, что в начале года Трамп приказал осуждённых трансгендерных* женщин в США вернуть в мужские тюрьмы. Распоряжение появилось после установления в стране только мужского и женского пола на законодательном уровне.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.