Трамп объявит имя нового советника по нацбезопасности в течение полугода

В настоящее время эту должность временно исполняет госсекретарь Марко Рубио, совмещающий обязанности руководителя Госдепартамента с функциями помощника президента.
Во время общения с прессой на борту своего самолета, вылетевшего из Флориды в Вашингтон, Трамп отметил, что новый кандидат станет известен в течение полугода. Подробности беседы были опубликованы пресс-пулом Белого дома. Ожидается, что новое назначение окажет влияние на стратегию США в области национальной безопасности и внешней политики.
Ранее Трамп заявил, что ушедший в отставку с должности помощника по нацбезопасности Майк Уолтц станет постоянным представителем США в ООН. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что его экс-помощник справится с этой ролью. Американский лидер также рассказал, кто из его окружения может стать следующим президентом страны — наиболее вероятными кандидатами он считает Джей Ди Вэнса и Марко Рубио.