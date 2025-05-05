Трамп объявит имя нового советника по нацбезопасности в течение полугода

Ранее Трамп заявил, что ушедший в отставку с должности помощника по нацбезопасности Майк Уолтц станет постоянным представителем США в ООН. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что его экс-помощник справится с этой ролью. Американский лидер также рассказал, кто из его окружения может стать следующим президентом страны — наиболее вероятными кандидатами он считает Джей Ди Вэнса и Марко Рубио.