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Трамп заявил, что провел «хорошие обсуждения» по России и Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «хорошие обсуждения» по России и Украине. Об этом он рассказал журналистам у Белого дома. Комментируя разговоры, он добавил: «там много ненависти», не дав подробностей. Слова Трампа приводит Reuters.

Источник: Reuters

Дональд Трамп рассказал об обсуждениях после вопроса журналистов о том, планирует ли он встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Президент США ответил, что не думал об этом.

Поездка Дональда Трампа в Саудовскую Аравию пройдет с 13 по 16 мая и станет его первым международным визитом за второй президентский срок. Там, по данным Axios, президент США проведет саммит с главами стран Персидского залива. Официально Белый дом цели поездки не уточнял.

Ранее Cаудовскую Аравию, где уже состоялись переговоры делегаций России и США, называли возможным местом проведения встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.