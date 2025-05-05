Трамп заявил, что провел «хорошие обсуждения» по России и Украине

Дональд Трамп рассказал об обсуждениях после вопроса журналистов о том, планирует ли он встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Президент США ответил, что не думал об этом.
Поездка Дональда Трампа в Саудовскую Аравию пройдет с 13 по 16 мая и станет его первым международным визитом за второй президентский срок. Там, по данным Axios, президент США проведет саммит с главами стран Персидского залива. Официально Белый дом цели поездки не уточнял.
Ранее Cаудовскую Аравию, где уже состоялись переговоры делегаций России и США, называли возможным местом проведения встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.