Кандидат от правящей коалиции Румынии Антонеску признал поражение на выборах

Повторные выборы президента, начавшиеся 4 мая, проходят в напряжённой обстановке — оппозиционные силы уже заявили о многочисленных нарушениях и возможных подтасовках на избирательных участках. Политический кризис в стране продолжается с ноября прошлого года, когда Конституционный суд аннулировал итоги предыдущих выборов из-за выявленных нарушений. Однако выбрать нового президента в первом туре нового голосования жители страны не смогли.