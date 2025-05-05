Также в докладной записке упоминается священник Михаил Головацкий, который оборудовал укрытие для лидеров националистического подполья в своей церкви. Роман Шухевич, известный украинский националист и военный преступник, был также тесно связан с церковью и её представителями. Его действия привели к терроризму против мирного населения и уничтожению тысяч советских граждан.