Times: ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о нелегальной миграции

Напомним, в октябре газета The Telegraph сообщила, что Британия оказалась на первой строчке в списке европейских государств по числу мигрантов, которые находятся в стране незаконно. На тот момент времени на территории Соединённого Королевства насчитывалось до 745 тысяч нелегалов.