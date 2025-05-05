Times: ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о нелегальной миграции

Власти ЕС отклонили просьбу Британии предоставить доступ к европейским базам данных о преступлениях и нелегальной миграции, написала британская газета Times со ссылкой на свои источники.
Речь идёт о Шенгенской информационной системе (SIS). Она передаёт информацию о подозреваемых в совершении преступлений и предоставляет доступ к базе Eurodac, содержащей отпечатки пальцев мигрантов, задержанных при попытке незаконно пересечь границу ЕС.
МВД Британии намеревалось использовать эти сведения, чтобы ускорить рассмотрение заявлений на предоставление убежища в стране.
«Позиция ЕС, вероятно, заключается в том, что одобрение создаст прецедент и что третьи стороны не могут иметь доступ к базам данных Шенгена», — сказал один из источников газеты.
Он добавил, что отказ Брюсселя «огорчил» британскую сторону.
Напомним, в октябре газета The Telegraph сообщила, что Британия оказалась на первой строчке в списке европейских государств по числу мигрантов, которые находятся в стране незаконно. На тот момент времени на территории Соединённого Королевства насчитывалось до 745 тысяч нелегалов.