Трамп сообщил об «очень хороших переговорах» по России и Украине на выходных

«У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле», — сказал он журналистам во время брифинга в Белом доме.
Американский лидер добавил, что между сторонами конфликта сохраняется «много ненависти».
Трамп также упомянул о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, однако отказался раскрывать детали, сославшись на нежелание общаться с представителем газеты Wall Street Journal. Лидер США также подчеркнул, что не знает, состоится ли его встреча с Путиным во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию.
Напомним, что визит Трампа в Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты и Катар запланирован с 13 по 16 мая. Ожидается, что в ходе поездки будут обсуждены ключевые вопросы международной политики и безопасности.
Ранее Трамп заявил, что объявит имя нового советника по национальной безопасности в течение полугода. Майк Уолтц, занимавший этот пост в команде республиканца с момента его победы на выборах, теперь будет представлять Штаты в ООН.