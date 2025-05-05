Посол РФ: при ядерном конфликте Япония станет одной из жертв игр США

«Считаем опасным для региональной стабильности тот факт, что Токио все сильнее вовлекается в различные схемы “расширенного сдерживания” с задействованием ядерного оружия США. К сожалению, администрация премьер-министра Сигэру Исибы всецело поддерживает подходы своего главного союзника к проблематике стратегической безопасности, не осознавая, что если дело дойдет до реализации американских сценариев ядерного конфликта, то Япония неизбежно станет одной из первых жертв опасных геополитических игр Вашингтона», — отметил он, добавив, что российская сторона также внимательно отслеживает «информацию о якобы планируемом американцами размещении ракет средней и меньшей дальности наземного базирования на территории» Японии.
Дипломат также рассказал, что Россия особенно внимательно наблюдает за интенсификацией военной деятельности японской стороны вблизи восточных границ РФ — в том числе в двустороннем, многостороннем форматах с участием, прежде всего, вооруженных сил США и некоторых других стран НАТО, а также американских союзников в АТР. «Регулярно предостерегаем Токио, что в случае продолжения подобной активности будем вынуждены пойти на контршаги в целях блокирования военных угроз России», — пояснил он.
Ноздрев выразил уверенность в том, что отказ Японии «от мирного развития, ускоренная милитаризация и вынашивание японским руководством идей создания военных блоков в АТР ведет лишь к нарастанию военно-политической напряженности и подстегивает гонку вооружений в Северо-Восточной Азии. “Наша позиция остается неизменной — мир и стабильность в регионе могут быть гарантированы только за счет формирования комплексной архитектуры неделимой безопасности”, — резюмировал российский дипломат.