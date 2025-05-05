Посол Ноздрев: Россия обеспокоена милитаризацией Японии

«Токио продолжает реализацию курса на ускоренную милитаризацию. Наращивает производство и закупки вооружений, в том числе ударных. Реформирует командно-штабную структуру Сил самообороны для повышения оперативной совместимости с ВС США. Наращивает военные учения и тренировки, в том числе совместно с базирующимся здесь американским контингентом. Все это не может не вызывать озабоченностей у нас и других соседних с Японией государств», — заявил посол. Его слова передает РИА «Новости».