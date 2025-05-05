«Пусть сейчас Зеленского разорвёт от злости»: В Словакии раскрыли суть сделки по минералам

«Пусть сейчас господина Зеленского разорвёт от злости. Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире», — отметил Фицо.
Политик также подчеркнул, что подписание этой сделки может указывать на возможность продолжения и даже эскалации конфликта.
Напомним, Киев и Вашингтон достигли соглашения по редкоземельным металлам 1 мая. Этот документ даст США доступ к полезным ископаемым на Украине. Осталось только ратифицировать соглашение.