«Пусть сейчас Зеленского разорвёт от злости»: В Словакии раскрыли суть сделки по минералам

«Пусть сейчас господина Зеленского разорвёт от злости. Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире», — отметил Фицо.