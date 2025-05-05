Посол раскрыл, когда возобновятся авиасообщения между Россией и Японией

«Нам известно, что запрос на возобновление таких рейсов есть как у отечественных, так и у местных авиакомпаний. Российское и японское небо остаются открытыми для взаимных полетов гражданской авиации, единственной преградой являются искусственно созданные официальным Токио барьеры», — отметил глава дипмиссии, уточнив, что до 2022 года между РФ и Японией функционировало более пяти прямых авиамаршрутов, однако сейчас — ни одного. Его слова передает РИА «Новости».