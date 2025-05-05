Российско-японские отношения пережили спад. Сейчас контакты достигли низшей точки за всё время развития сотрудничества. Ответственность за это лежит на Японии, которая пошла на разрушение связи из «общезападной солидарности». Так выразился российский посол в Токио Николай Ноздрев в беседе с РИА Новости.
Он предупредил японских представителей о последствиях, которые настигнут страну в случае ее участия в авантюрах Киева. Токио по-прежнему не отходит от «недружественного курса». Посол РФ напомнил о присоединении Японии к работе Центра НАТО по подготовке в области безопасности для Украины. Блок отвечает, в том числе, за поставки вооружений и обучение украинских солдат.
«В таком контексте последовательно публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия», — подытожил Николай Ноздрев.
Чехия, между тем, ведет переговоры по поставкам оружия Украине в 2026 году. По словам главы государства Петра Павла, нельзя рассчитывать на урегулирование конфликта в 2025 году.