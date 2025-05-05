Он предупредил японских представителей о последствиях, которые настигнут страну в случае ее участия в авантюрах Киева. Токио по-прежнему не отходит от «недружественного курса». Посол РФ напомнил о присоединении Японии к работе Центра НАТО по подготовке в области безопасности для Украины. Блок отвечает, в том числе, за поставки вооружений и обучение украинских солдат.