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Трамп допустил принятие в США новых санкций Грэма* против России

Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма* о введении новых санкций против России. Американского лидера спросили, поддержит ли он и подпишет ли законопроект, который предполагает пошлину в 500% на товары из стран, покупающих российские энергоресурсы.

Источник: Life.ru

«Это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки (к этому)», — ответил Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Он добавил, что США стремятся спасти множество жизней и сэкономить большие суммы, которые тратятся в связи с конфликтом на Украине.

Как сообщал Life.ru, ранее Грэм* объявил о широкой поддержке в Сенате для продвижения пакета антироссийских санкций. По его словам, законопроект, угрожающий России «сокрушительными» мерами, уже привлёк внимание и в Палате представителей, что открывает путь к его обсуждению.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.