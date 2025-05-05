Трамп допустил принятие в США новых санкций Грэма* против России

«Это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки (к этому)», — ответил Трамп в интервью телеканалу NBC News.