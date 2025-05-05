Посол РФ: Участие Японии в «авантюрах» Украины не останется без последствий

Посол России в Токио Николай Ноздрев заявил, что участие Японии в «авантюрах» Украины приведет к серьезным и долгосрочным последствиям.
Россия, по его словам, публично предупредила Токио, что такие шаги не останутся без «чувствительных» последствий.
— Япония продолжает риторикой и действиями демонстрировать неготовность к отходу от недружественного курса… В таком контексте последовательно публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия, — заявил Ноздрев в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что двусторонние отношения пережили «беспрецедентный спад». Дипломат подчеркнул, что вся вина за это лежит на правительстве Японии, которое после начала специальной военной операции на Украине в рамках «так называемой общезападной солидарности» решило разрушить фундамент отношений, который создавался десятилетиями. Условием для возвращения к диалогу посол назвал отказ Японии от «недружественной линии».
Отношения между государствами остаются напряженными. Так, даже торговый оборот между Россией и Японией в феврале 2025 года сократился на 12,58 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 91,1 миллиарда иен (примерно 610 миллионов долларов по текущему курсу). Объем импорта из России в Японию снизился на 10 процентов, в то время как экспорт в Россию упал на 22,1 процента по сравнению с прошлым годом.