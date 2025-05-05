Посол РФ: Участие Японии в «авантюрах» Украины не останется без последствий

Отношения между государствами остаются напряженными. Так, даже торговый оборот между Россией и Японией в феврале 2025 года сократился на 12,58 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 91,1 миллиарда иен (примерно 610 миллионов долларов по текущему курсу). Объем импорта из России в Японию снизился на 10 процентов, в то время как экспорт в Россию упал на 22,1 процента по сравнению с прошлым годом.