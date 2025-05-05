В Румынии определились участники второго тура выборов президента

Лидер «Альянса за объединение румын» поблагодарил всех тех, кто решил проголосовать него. «Это был акт мужества, доверия и солидарности», — считает он. «Это не просто победа на выборах. Это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не потерял надежды, тех, кто все еще верит в Румынию, свободную, уважаемую, суверенную страну!»- добавил он.