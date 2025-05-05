В Румынии определились участники второго тура выборов президента

Во второй тур повторных президентских выборов в Румынии выходят глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан, следует из данных ЦИК, пишет HotNews.ro. Он должен пройти 18 мая.
Симион после подсчета 99,49% бюллетеней набирает в первом туре 40,67% голосов, у Дана — 20,94%. На третьем месте кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, за него проголосовали 20,25%. Антонеску признал поражение.
Лидер «Альянса за объединение румын» поблагодарил всех тех, кто решил проголосовать него. «Это был акт мужества, доверия и солидарности», — считает он. «Это не просто победа на выборах. Это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не потерял надежды, тех, кто все еще верит в Румынию, свободную, уважаемую, суверенную страну!»- добавил он.
Это вторая попытка избрать президента Румынии, после того как Конституционный суд отменил результаты выборов, на которых победил Кэлин Джорджеску.
Симион заявил Financial Times, что в случае его победы на выборах отстраненный кандидат Джорджеску «может занять руководящую должность» — в частности, премьер-министра.
Джордже Симион выступает за объединение Молдавии с Румынией и не одобряет военную поддержку Украины. «Мы полностью согласны с идеологией MAGA (“Сделаем Америку снова великой”. — РБК). Мы — трампистская партия», — говорил политик.
Результаты первого тура выборов, прошедшего в ноябре прошлого года, были отменены решением Конституционного суда в декабре. Тогда победил Джорджеску, которого считают пророссийским политиком. Разведка сочла, что к продвижению кандидата в TikTok может быть причастна Россия. Москва отвергла обвинения во вмешательстве в выборы. Самого Джорджеску в этот раз к выборам не допустили.