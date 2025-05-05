Крымский спикер назвал заявление Рубио о границах Украины «объективным»

Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио о невозможности возврата Украины к границам 2014 года, назвал его «объективной оценкой сложившейся реальности».
Константинов подчеркнул, что российский статус Крыма и новых регионов — это объективная реальность, и иллюзий быть не должно. Он добавил, что вопрос признания этих территорий не беспокоит местных жителей.
— А есть ли смысл их официального признания? Если пообщаться с людьми, у них не стоит этот вопрос. Признает их кто-то, не признает — их это не особо беспокоит. Это уже Россия и всегда Россией останется, кто бы что ни признавал, — объяснил Константинов в беседе с РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал требования о передаче Крыма и других территорий Украине нелепыми. Генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ также заявил, что Зеленский должен признать утрату Крыма и Донбасса, чтобы не потерять Черноморское побережье.
14 апреля Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины не смогут вернуть обратно утраченные земли. При этом он отметил, что у него нет какого-либо желания признавать утраченные территории российскими. Также украинский лидер заявил, что без поддержки со стороны США возможны новые потери.