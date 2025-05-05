Трамп приказал ввести стопроцентные пошлины на все иностранные фильмы

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о принятом решении инициировать процесс введения 100-процентных пошлин на все зарубежные кинопродукты, ввозимые в страну.
По его словам, американская киноиндустрия переживает стремительный спад, что побудило его поручить Министерству торговли и торговому представителю США начать реализацию этой меры.
Трамп подчеркнул, что иностранные государства создают благоприятные условия для привлечения американских режиссёров и киностудий, что, по его мнению, наносит ущерб Голливуду и другим центрам кино в США. Он расценил подобные действия как скоординированную политику, представляющую угрозу для национальной безопасности страны.
Ранее Трамп Дональд заявил, что Соединенные Штаты Америки будут вынуждены снизить импортные пошлины на товары из Китая, без этого шага торговые отношения между странами станет невозможно развивать.