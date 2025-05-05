Трамп приказал ввести стопроцентные пошлины на все иностранные фильмы

Трамп подчеркнул, что иностранные государства создают благоприятные условия для привлечения американских режиссёров и киностудий, что, по его мнению, наносит ущерб Голливуду и другим центрам кино в США. Он расценил подобные действия как скоординированную политику, представляющую угрозу для национальной безопасности страны.