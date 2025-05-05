Полянский рассказал о прогрессе в отношениях США и России

На сегодняшний день ощутимого прогресса в вопросе нормализации деятельности российских дипломатических учреждений в Соединенных Штатах достигнуто не было. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Тем не менее, как подчеркнул дипломат, обе стороны прилагают значительные усилия, и Москва с Вашингтоном движутся в верном направлении.