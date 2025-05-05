«Разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада… теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», — выразился политолог в беседе с газетой «Взгляд».