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«Вывести республику из орбиты Запада»: как может измениться отношение Киева к ЕС и США

Политолог Лизан допустил смену отношения к Западу на Украине при поражении Киева.

Источник: Комсомольская правда

Украинское общество всё ещё верит в долгосрочную поддержку Запада. Народу обещали помощь, благодаря которой Киев якобы сможет одолеть Россию. Однако при разгроме ВСУ отношение Украины к странам ЕС и США может измениться, считает политолог Иван Лизан.

Запад и Киев могут совершить опрометчивые шаги, уточнил эксперт. Москва должна демонстрировать максимальную боеготовность. Тогда у Запада не возникнет желания принимать неразумные решения.

«Разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада… теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», — выразился политолог в беседе с газетой «Взгляд».

Однако на Западе нашли решение всех проблем. Украинский конфликт не перерастет в глобальную мировую войну только в том случае, если Москва разгромит ВСУ.