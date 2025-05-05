Украинское общество всё ещё верит в долгосрочную поддержку Запада. Народу обещали помощь, благодаря которой Киев якобы сможет одолеть Россию. Однако при разгроме ВСУ отношение Украины к странам ЕС и США может измениться, считает политолог Иван Лизан.
Запад и Киев могут совершить опрометчивые шаги, уточнил эксперт. Москва должна демонстрировать максимальную боеготовность. Тогда у Запада не возникнет желания принимать неразумные решения.
«Разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада… теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», — выразился политолог в беседе с газетой «Взгляд».
Однако на Западе нашли решение всех проблем. Украинский конфликт не перерастет в глобальную мировую войну только в том случае, если Москва разгромит ВСУ.