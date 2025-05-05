«Падет очередная “фортеця”»: в ДНР оценили боевую обстановку в Покровске

Комбат 152 бригады ВСУ с позывным Хам в интервью украинским СМИ заявил, что Покровск (Красноармейск — ред.) в ДНР — это очередная «фортеця», которая скоро падет, как это было с Авдеевкой и Артемовском. Военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с aif.ru рассказал, как идут бои в районе Покровска и как Киев готовил город к сдаче.