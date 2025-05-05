«Падет очередная “фортеця”»: в ДНР оценили боевую обстановку в Покровске

Комбат 152 бригады ВСУ с позывным Хам в интервью украинским СМИ заявил, что Покровск (Красноармейск — ред.) в ДНР — это очередная «фортеця», которая скоро падет, как это было с Авдеевкой и Артемовском. Военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с aif.ru рассказал, как идут бои в районе Покровска и как Киев готовил город к сдаче.
Бои за Покровск не будут легкими.
Бои за город не будут легкими, так как у противника есть серьезная группировка БПЛА, отметил Гагин.
«В Покровске обстановка достаточно накаленная. ВСУ еще во время курской операции перебрасывали туда часть своих резервов в ущерб группировке под Курском. Там жесткое противостояние», — сказал эксперт.
Также Гагин отметил, что необходимо учитывать некоторые географические особенности и ландшафты.
1 мая российские штурмовики прорвали опорники ВСУ на южной окраине Покровска и зашли в микрорайоны Парковый и Лазурный. Военный блогер Юрий Подоляка в беседе с aif.ru отметил, что ВС РФ ведут подготовку к штурму Покровска.
«Пока разведка боем была. Обычно проводится перед реальным штурмом. Зашли и прощупали позиции противника, вскрывая его позиции и огневые точки», — отметил он.
Киев эвакуировал архивы, администрацию и командование.
Украинские власти догадывались, что рано или поздно город придется сдать. Поэтому на сегодняшний день из Покровска вывезли администрацию, архивы и командование ВСУ.
«Из Покровска эвакуированы все службы, архивы. Это говорит о том, что город действительно готовили (к сдаче — ред.). Украинские власти проводили эвакуацию командного состава и так далее. Они будут готовы сдать город, но с сопротивлением», — пояснил Гагин.
В минувшие выходные военкоры сообщили, что штурмовики заходят в населенный пункт под Покровском и захватывают в плен пытавшихся держать оборону боевиков.
ВСУ ежедневно несут серьезные потери в районе Покровска, но при этом продолжают «кусаться» и пытаться контратаковать, добавил Гагин.
Русские все равно возьмут город.
Украинские военные обсуждают возможность выхода из города и его сдачу ВС РФ. Гагин рассказал, о чем именно говорит противник в соцсетях.
«Уже несколько месяцев противник в чатах, в Telegram-каналах обсуждает, что оставаться там нельзя, что русские все равно возьмут город», — отметил он.
Покровск падет под натиском ВС РФ так же, как Авдеевка и Артемовск, сказал комбат 152 бригады ВСУ Хам.
«Это (падение — ред.) — не за горами. Как и Авдеевка, как и Бахмут (Артемовск — ред.)… Упадет, за ним следующий город будет. Бахмут также упал, открылись ворота дальше», — сказал он в интервью украинским СМИ.
Покровск — это крупный логистический центр с развитым железнодорожным сообщением, оттуда идут прямые дороги на Запорожье и Днепр. Освобождение этого города откроет для ВС РФ возможности наступать по нескольким направлениям на востоке Украины и усилить давление на Киев.