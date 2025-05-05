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Трамп не захотел сообщать детали переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, встретится ли он с Владимиром Путиным в ходе визита в Саудовскую Аравию.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп отказался сообщать представителю газеты Wall Street Journal детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Я бы не стал рассказывать Wall Street Journal, потому что я бы зря потратил время», — сказал он во время общения с пресс-пулом Белого дома.

Американский лидер также отметил, что не знает, встретится ли он с Путиным во время своего визита в Саудовскую Аравию, где будет находиться с 13 по 16 мая.

Говоря о проведенных на прошедших выходных разговорах по России и Украине, Трамп сказал, что это «были очень хорошие разговоры». Он также добавил, что между сторонами сохраняется «много ненависти».

Ранее президент США заявил, что с одной из сторон Вашингтон достиг большего прогресса в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также отмечал хорошую возможность урегулирования.