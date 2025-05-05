Новосибирские студенты разработали снаряд для поражения дронов

Студенты СГУГиТ разработали прототип снаряда для ручного гранатомета РПГ-7, предназначенного для поражения беспилотников. В проекте использован инфракрасный датчик движения с радиусом до пяти метров, а также проведены успешные испытания с малым квадрокоптером.
Команда разработала электронный блок детекции, выполнила расчеты взрывчатых веществ и собрала макет кассеты с поражающими элементами.
Сейчас снаряд прошёл аэродинамические испытания, также завершается отладка системы обнаружения целей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Напомним, что в Новосибирске создадут международный коллайдер за 23 млрд рублей.