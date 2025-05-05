Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские студенты разработали снаряд для поражения дронов

Студенты из Новосибирска создали снаряд для борьбы с дронами.

Источник: Freepik

Студенты СГУГиТ разработали прототип снаряда для ручного гранатомета РПГ-7, предназначенного для поражения беспилотников. В проекте использован инфракрасный датчик движения с радиусом до пяти метров, а также проведены успешные испытания с малым квадрокоптером.

Команда разработала электронный блок детекции, выполнила расчеты взрывчатых веществ и собрала макет кассеты с поражающими элементами.

Сейчас снаряд прошёл аэродинамические испытания, также завершается отладка системы обнаружения целей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Напомним, что в Новосибирске создадут международный коллайдер за 23 млрд рублей.