Новосибирские студенты разработали снаряд для поражения дронов

Студенты СГУГиТ разработали прототип снаряда для ручного гранатомета РПГ-7, предназначенного для поражения беспилотников. В проекте использован инфракрасный датчик движения с радиусом до пяти метров, а также проведены успешные испытания с малым квадрокоптером.