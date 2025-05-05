Во втором туре выборов в Румынии сойдутся националист Симион и мэр Бухареста Дан

Крин Антонеску признал поражение. «У нас есть предварительные результаты, и я думаю, что они неоспоримы. Голоса говорят за себя, граждане высказались. Очень жаль», — заявил он в избирательном штабе. Антонеску уточнил, что не принимал участия в решениях коалиции и не может говорить о возможной поддержке одного из кандидатов во втором туре.