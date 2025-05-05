Посол России Ноздрев назвал Японию ключевым проводником НАТО в Азии

Дипломат отметил активное сотрудничество между Токио и НАТО. В этом году в Брюсселе открыли японское представительство. Также рассматривается создание натовского офиса в Токио. Ноздрев сообщил, что генсек НАТО Марк Рютте недавно посетил Японию для укрепления сотрудничества в технологиях. Япония также намерена участвовать в координационном центре по безопасности для Украины в Германии, что вызывает озабоченность. Токио продолжает проводить военные мероприятия, усиливая слаженность с НАТО.