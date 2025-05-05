Ноздрев подчеркнул, что внешняя политика Японии всё больше навязывает однобокое видение взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что основная цель Токио — создать «пул» для сдерживания этих стран.
«В этом ключе рассматриваем наращивание взаимодействия Японии с Организацией североатлантического договора, которая стремится повысить свою вовлечённость в дела АТР», — приводит комментарий посла агентство РИА «Новости».
Дипломат отметил активное сотрудничество между Токио и НАТО. В этом году в Брюсселе открыли японское представительство. Также рассматривается создание натовского офиса в Токио. Ноздрев сообщил, что генсек НАТО Марк Рютте недавно посетил Японию для укрепления сотрудничества в технологиях. Япония также намерена участвовать в координационном центре по безопасности для Украины в Германии, что вызывает озабоченность. Токио продолжает проводить военные мероприятия, усиливая слаженность с НАТО.
Ранее в Токио заявили, что Украина рискует повторить судьбу Японии в конце Второй мировой. Там рекомендовали Киеву отказаться от агрессивных выпадов в сторону России и сесть за стол переговоров.