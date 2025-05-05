Кандидат в президенты Румынии Антонеску признал поражение на выборах

Кандидат в президенты Румынии Крин Антонеску, выдвинутый действующей правительственной коалицией, признал своё поражение на прошедших в стране выборах.
Политик прокомментировал результат, который показал один из его соперников, лидер ультраправой партии «Альянс за единство румын» Джордже Симион.
«Когда 40% румын голосуют за Джордже Симиона, это вердикт, который я как демократ не имею возможности оспорить», — сказал Антонеску, которого цитирует румынский новостной сайт Hotnews.
Напомним, 4 мая в Румынии состоялось голосование, в ходе которого граждане выбирали главу государства. На пост президента борются 11 кандидатов. Согласно законодательству страны, победителем признают того претендента, который получит более 50% голосов.