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Полянский: нормализация отношений России и США в интересах всего мира

Осязаемого прогресса по нормализации работы дипмиссий РФ в США пока нет, уточнил дипломат.

Источник: Аргументы и факты

По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, диалог между Россией и США выходит за рамки обсуждения украинского конфликта и направлен на более широкую цель — нормализацию двусторонних отношений, что, как он отметил в беседе с РИА Новости, отвечает интересам не только двух стран, но и всего международного сообщества.

Он подчеркнул, что этот процесс только начинается, но уже воспринимается как важный шаг, который поддерживают и другие международные партнёры.

Полянский также сообщил, что Москва и Вашингтон провели несколько раундов переговоров, сосредоточенных на восстановлении полноценной работы дипломатических миссий. Хотя ощутимого прорыва пока не достигнуто, российская сторона считает предпринятые шаги значимыми и уверена, что движение идёт в верном направлении. При этом он выразил надежду, что США проявят большую готовность к ускорению этого процесса.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, по мнению американского военного аналитика и бывшего морпеха Брайана Берлетика, пытался обмануть Москву, стремясь добиться прекращения огня для заморозки конфликта.