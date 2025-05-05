По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, диалог между Россией и США выходит за рамки обсуждения украинского конфликта и направлен на более широкую цель — нормализацию двусторонних отношений, что, как он отметил в беседе с РИА Новости, отвечает интересам не только двух стран, но и всего международного сообщества.
Он подчеркнул, что этот процесс только начинается, но уже воспринимается как важный шаг, который поддерживают и другие международные партнёры.
Полянский также сообщил, что Москва и Вашингтон провели несколько раундов переговоров, сосредоточенных на восстановлении полноценной работы дипломатических миссий. Хотя ощутимого прорыва пока не достигнуто, российская сторона считает предпринятые шаги значимыми и уверена, что движение идёт в верном направлении. При этом он выразил надежду, что США проявят большую готовность к ускорению этого процесса.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, по мнению американского военного аналитика и бывшего морпеха Брайана Берлетика, пытался обмануть Москву, стремясь добиться прекращения огня для заморозки конфликта.