Полянский: нормализация отношений России и США в интересах всего мира

По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, диалог между Россией и США выходит за рамки обсуждения украинского конфликта и направлен на более широкую цель — нормализацию двусторонних отношений, что, как он отметил в беседе с РИА Новости, отвечает интересам не только двух стран, но и всего международного сообщества.