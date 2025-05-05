Пушков заявил о процессе «самоликвидации» Германии

— Главный пункт программы АдГ — решительная борьба с миграцией, превратившейся в проблему номер один современной Германии. Соглашаясь с запретом АдГ, 48 процентов немцев, по сути, соглашаются с тем, что их будут резать и давить автомобилями и дальше, — объяснил Пушков в своем Telegram-канале.