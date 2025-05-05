Глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил о начале процесса «ликвидации» Германии, в котором активно участвует ее население.
Он обратил внимание, что 48 процентов немцев поддерживают запрет партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Пушков отметил, что эти люди «еще не наелись» мигрантов, совершающих преступления, и, таким образом, активно участвуют в «самоликвидации Германии», как это назвал немецкий политик Тилло Сарацин.
— Главный пункт программы АдГ — решительная борьба с миграцией, превратившейся в проблему номер один современной Германии. Соглашаясь с запретом АдГ, 48 процентов немцев, по сути, соглашаются с тем, что их будут резать и давить автомобилями и дальше, — объяснил Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор сравнил текущую ситуацию с поддержкой Адольфа Гитлера в 1930—1940-е годы, назвав нацизм первой версией «самоликвидации», а нынешние события — второй.
Сама АдГ обвиняет власти Германии в давлении и преследовании инакомыслящих. Согласно соцопросам от апреля, АдГ является самой популярной партией в республике. На последних выборах в бундестаг партия заняла второе место, набрав рекордные 20,8 процента. АдГ среди прочего включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против РФ и восстановления газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».