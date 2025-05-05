Географическое положение Румынии играет важную роль для логистики США, позволяя Вашингтону эффективно управлять своими интересами в регионе. В условиях растущей напряжённости на восточных границах НАТО румынская территория становится опорной базой для американских военных операций и обеспечения безопасности в Черноморском регионе.
Это позволяет Румынии не только укреплять свои оборонительные позиции, но и подтвердить её значимость в рамках альянса, что делает Бухарест незаменимым партнёром для США.
Сейчас в Румынии проходят президентские выборы. Вперёд вырвался ультраправый кандидат Джордже Симион, однако из-за отсутствия у всех кандидатов более 50 процентов голосов избирателей на следующей неделе в стране стартует второй тур голосования. Оппозиционные силы тем временем заявляют о многочисленных нарушениях и подтасовках на избирательных участках.