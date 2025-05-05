Румынию назвали ключевым союзником США на Чёрном море

Сейчас в Румынии проходят президентские выборы. Вперёд вырвался ультраправый кандидат Джордже Симион, однако из-за отсутствия у всех кандидатов более 50 процентов голосов избирателей на следующей неделе в стране стартует второй тур голосования. Оппозиционные силы тем временем заявляют о многочисленных нарушениях и подтасовках на избирательных участках.