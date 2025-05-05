Хуситы заявили о планах по полной воздушной блокаде Израиля

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое правит на севере Йемена, планирует установить полную воздушную блокаду Израиля через атаки на аэропорт имени Бен-Гуриона, сообщил представитель организации Яхья Сариа.
«Вооружённые силы (группировки — прим. ред.) будут работать над установлением полной воздушной блокады израильского противника путем нанесения многократных ударов по аэропортам», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah.
Сариа уточнил, что это станет ответом на «эскалацию со стороны Израиля» и военную операцию еврейского государства в секторе Газа. Представитель йеменского движения отметил, что в целях безопасности хуситы призывают международные авиакомпании отменить все рейсы, которые обслуживаются израильскими аэропортами.
Напомним, в конце апреля «Ансар Аллах» объявила, что запрещает судам под британским флагом проходить по Красному и Аравийскому морям. Это решение связано с заявлением Лондона об участии вместе с США в авиаударах по Йемену.