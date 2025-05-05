В Молдавии стариков штрафуют за георгиевские ленты, заявила оппозиция

«Обычно штрафам за ношение георгиевских лент в Молдавии подвергаются либо люди, которые находятся на виду, то есть депутаты, политики, общественные деятели, либо совершенно беззащитные люди — пенсионеры и старики, которые надевают ленту в знак памяти об отцах и дедах, участвовавших в войне. Мы, со своей стороны, как организаторы праздничных мероприятий, не будем призывать людей надевать георгиевскую ленту, но мы считаем ее символом памяти, она будет присутствовать на мероприятии ко Дню Победы в этом качестве», — заявил собеседник агентства.