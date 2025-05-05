Гагин: ВСУ могут нарушить перемирие на 9 мая, устроив провокации

Российские военные готовы к тому, что ВСУ могут нарушить предложенное на 9 мая перемирие, и готовы отвечать на удары. Об этом aif.ru заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Смею предположить, что на 9 мая, несмотря на предложенное верховным главнокомандующим перемирие, они (ВСУ — ред.) устроят нам какие-то “сюрпризы”. Военные готовы к любым вызовам и готовы отвечать, если противник нарушит перемирие, тем более в такой святой праздник», — сказал Гагин.
Он выразил надежду, что предложенное Россией перемирие напомнит гражданским и военным, что у Украины и России общие корни, общая культура, язык и история.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил Украине трехдневное перемирие в честь юбилея Победы — с 8 по 11 мая. Владимир Зеленский отверг его и выступил с угрозами в адрес иностранных лидеров, планирующих посетить парад Победы в Москве.