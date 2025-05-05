Гагин: ВСУ могут нарушить перемирие на 9 мая, устроив провокации

«Смею предположить, что на 9 мая, несмотря на предложенное верховным главнокомандующим перемирие, они (ВСУ — ред.) устроят нам какие-то “сюрпризы”. Военные готовы к любым вызовам и готовы отвечать, если противник нарушит перемирие, тем более в такой святой праздник», — сказал Гагин.