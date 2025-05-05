Европа серьезно препятствует на пути к миру на Украине, заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер на YouTube.
По его словам, Европа продолжает уверять Киев, что он получит желаемое, и США должны принять срочные меры. «Так и произошло с президентом Франции Макроном. Президент США Дональд Трамп знает, кто враг, поэтому он и сказал Макрону убираться», — сказал Риттер, имея в виду встречу Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане, когда Макрон хотел принять участие в беседе, но его не пустили.
«То же самое с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с любым европейским политиком. Они думают, что помогают Украине, но вместо этого они дают ложную надежду», — отметил Риттер, добавив, что Киев продолжит решать свои проблемы на поле боя, а в течение двух лет Украина перестанет существовать.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода из переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Политолог Константин Блохин отмечал, что Киев больше не считает Вашингтон ключевым союзником и все больше полагается на Европу.