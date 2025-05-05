В США считают Европу большим препятствием на пути к миру на Украине

По его словам, Европа продолжает уверять Киев, что он получит желаемое, и США должны принять срочные меры. «Так и произошло с президентом Франции Макроном. Президент США Дональд Трамп знает, кто враг, поэтому он и сказал Макрону убираться», — сказал Риттер, имея в виду встречу Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане, когда Макрон хотел принять участие в беседе, но его не пустили.