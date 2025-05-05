Трамп заявил, что Россия «хочет всю Украину»

Россия хочет всю Украину, заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.
Отвечая на вопрос об уступках, Трамп сказал, что «России придется отказаться от всей Украины».
Журналистка переспросила американского лидера, идет ли речь обо всей территории Украины.
Трамп ответил: «России не нужен тот кусок, который у них есть сейчас; Россия хочет всю Украину». «И если бы не я, они бы продолжали», — убежден он.
В апреле, отвечая на вопрос, на какие уступки готова идти Москва, президент США заявлял: «Остановить войну. Остановить захват всей страны». Россия согласна на «довольно большие уступки», утверждал он. Позднее американский лидер уверял, что Владимир Путин его уважает, поэтому Россия не будет «захватывать всю Украину». «Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину», — говорил Трамп.
Путин в марте заявлял, что России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст. Конфликт завершился бы мгновенно, если бы Киев вывел свои войска из регионов, вошедших в состав России, сообщал Le Point пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. «Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да. Все четыре региона закреплены в нашей Конституции как неотъемлемая часть России», — говорил он.