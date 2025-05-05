Трамп заявил, что Россия «хочет всю Украину»

В апреле, отвечая на вопрос, на какие уступки готова идти Москва, президент США заявлял: «Остановить войну. Остановить захват всей страны». Россия согласна на «довольно большие уступки», утверждал он. Позднее американский лидер уверял, что Владимир Путин его уважает, поэтому Россия не будет «захватывать всю Украину». «Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину», — говорил Трамп.