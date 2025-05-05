Лукашенко высказался про умную аналитику и хлесткую публицистику в СМИ Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 мая высказался про умную аналитику и хлесткую публицистику в СМИ Беларуси, поздравляя работников печати с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства, поздравляя сотрудников с Днем печати, заметил, что это праздник профессионалов, настоящих патриотов, которые посвятили себя журналистике и печатному делу. Он добавил, что каждый день, держа руку на пульсе, специалисты демонстрируют силу, духовное богатство белорусского печатного слова, которое объективно, ответственно, неравнодушно отражает как жизнь Беларуси, так и мира во всем ее многообразии.
Президент Беларуси обратил внимание, что сотрудники печати умеют находить важное в обыденном, рассказывать понятно о сложном, а также получать компетентное мнение и помогать в решении острых проблем, создавая правдивую летопись современной Беларуси.
Александр Лукашенко выразил слова уверенности в том, что белорусская печать и далее будет успешно развиваться, радовать своих читателей и подписчиков новыми проектами, хлесткой публицистикой, умной аналитикой, оставаясь при этом и востребованной, и актуальной.
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