Лукашенко высказался про умную аналитику и хлесткую публицистику в СМИ Беларуси

Глава государства, поздравляя сотрудников с Днем печати, заметил, что это праздник профессионалов, настоящих патриотов, которые посвятили себя журналистике и печатному делу. Он добавил, что каждый день, держа руку на пульсе, специалисты демонстрируют силу, духовное богатство белорусского печатного слова, которое объективно, ответственно, неравнодушно отражает как жизнь Беларуси, так и мира во всем ее многообразии.