Суд отклонил иск родственниц Жириновского к его сыновьям о пожизненном содержании

Судебные разбирательства длились с 2022 года.
Суд отказал родственницам умершего политика Владимира Жириновского в признании недействительным договор пожизненного содержания с иждивением. Иск Елены Листопадовой и Натальи Соколовой к сыновьям политика Олегу Эйдельштейну и Давиду Гарсиа (Игорь Лебедев) был отклонен, сказано в официальных документах. По данным СМИ, женщины являются племянницами политика.
«В удовлетворении исковых требований Листопадовой Елены Геннадьевны, Соколовой Натальи Александровны к Эйдельштейну Олегу Владимировичу, Гарсия Давиду Александровичу — отказать», — передали РИА Новости содержания документов. Также суд не удовлетворил требования о возврате имущества в наследственную массу.
Судебное разбирательство продолжалось с декабря 2022 года. Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после длительной болезни.