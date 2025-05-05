Суд отклонил иск родственниц Жириновского к его сыновьям о пожизненном содержании

Суд отказал родственницам умершего политика Владимира Жириновского в признании недействительным договор пожизненного содержания с иждивением. Иск Елены Листопадовой и Натальи Соколовой к сыновьям политика Олегу Эйдельштейну и Давиду Гарсиа (Игорь Лебедев) был отклонен, сказано в официальных документах. По данным СМИ, женщины являются племянницами политика.