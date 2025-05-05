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Александр Скрябин проверил ход работ по восстановлению горячего водоснабжения

Глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин проверил, как ведется устранение порывов в системе горячего водоснабжения.

Источник: сайт администрации Ростова

— Побывал на месте, где проводятся аварийно-восстановительные работы, — проспект Королева 17/2. Пообщался с председателем совета МКД и представителями ресурсоснабжающих организаций, заслушал отчет о работе бригад. Поручил главе района М. В. Васильеву, заместителю по ЖКХ С. В. Марченко, ресурсоснабжающим организациям увеличить количество бригад на местах порывов, чтобы ускорить процесс скорейшего восстановления горячего водоснабжения и организовать постоянное информирование жителей, — сказал Александр Скрябин.

Вопрос восстановления горячего водоснабжения остается на контроле городской Администрации.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.