Александр Скрябин проверил ход работ по восстановлению горячего водоснабжения

— Побывал на месте, где проводятся аварийно-восстановительные работы, — проспект Королева 17/2. Пообщался с председателем совета МКД и представителями ресурсоснабжающих организаций, заслушал отчет о работе бригад. Поручил главе района М. В. Васильеву, заместителю по ЖКХ С. В. Марченко, ресурсоснабжающим организациям увеличить количество бригад на местах порывов, чтобы ускорить процесс скорейшего восстановления горячего водоснабжения и организовать постоянное информирование жителей, — сказал Александр Скрябин.