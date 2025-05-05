Президент Монголии подтвердил, что посетит торжества Дня Победы в Москве

В ходе визита запланированы переговоры глав двух государств по вопросам двустороннего сотрудничества. Монгольский лидер примет участие в основных торжественных мероприятиях 9 мая 2025 года на Красной площади, где будет присутствовать контингент монгольских военнослужащих.