Президент Монголии подтвердил, что посетит торжества Дня Победы в Москве

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в московских торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба монгольского лидера. Визит состоится по приглашению российского президента Владимира Путина.
В ходе визита запланированы переговоры глав двух государств по вопросам двустороннего сотрудничества. Монгольский лидер примет участие в основных торжественных мероприятиях 9 мая 2025 года на Красной площади, где будет присутствовать контингент монгольских военнослужащих.
В программе визита значатся возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата, встреча с советскими и российскими гражданами, награжденными монгольскими государственными наградами, а также посещение памятника монгольским лошадям «По дорогам войны».
Ранее KP.RU сообщал, что на юбилейный парад Победы приедут главы государств Содружества Независимых Государств. Также своё участие подтвердили лидеры Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо. Кроме того, ожидается визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо.