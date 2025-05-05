Посол РФ: политический истеблишмент Японии страдает от исторической амнезии

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба в последний раз значительно ужесточил свою позицию по вопросу Курильских островов. Он заявлял о намерении Японии настойчиво отстаивать свои права на четыре северных острова и заключить мирный договор.