Посол РФ: политический истеблишмент Японии страдает от исторической амнезии

Точка зрения японских властей относительно принадлежности южной части Курильских островов демонстрирует, что политический истеблишмент Японии страдает от потери исторической памяти и упорно не желает признавать итоги Второй мировой войны, согласно которым эти территории по праву принадлежат России. Об этом ТАСС заявил Николай Ноздрев, посол Российской Федерации в Японии.
«Я считаю, что такая позиция отражает историческую амнезию японского политического истеблишмента и его нежелание принять общепризнанные итоги Второй мировой войны, согласно которым южные Курильские острова законно принадлежат нашей стране, что также закреплено в Уставе Организации Объединённых Наций», — сказал он.
Ноздрев выразил уверенность в том, что позиция японских властей обусловлена их неспособностью объективно взглянуть на ошибки своего милитаристского прошлого.
«Хочу напомнить, что официальный Токио так и не принёс извинений за агрессию против многих стран, включая Советский Союз», — добавил российский дипломат.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба в последний раз значительно ужесточил свою позицию по вопросу Курильских островов. Он заявлял о намерении Японии настойчиво отстаивать свои права на четыре северных острова и заключить мирный договор.