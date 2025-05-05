Дипломаты стран СНГ возложили венки к мемориалу советским воинам

Дипломаты и военные атташе России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана в КНР, представители Шанхайской организации сотрудничества и Общества российско-китайской дружбы, а также родственники павших воинов, погибших при освобождении уезда Чжанбэй от японских захватчиков, возложили венки и цветы к мемориалу советским и монгольским воинам. «Вторая мировая война принесла народам нашей планеты неисчислимые страдания, оказавшись тяжелейшим испытанием для всего человечества», — заявил на церемонии руководитель представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко.