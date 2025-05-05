Дипломаты стран СНГ возложили венки к мемориалу советским воинам

Церемония возложения, состоявшаяся в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, была посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Дипломаты и военные атташе России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана в КНР, представители Шанхайской организации сотрудничества и Общества российско-китайской дружбы, а также родственники павших воинов, погибших при освобождении уезда Чжанбэй от японских захватчиков, возложили венки и цветы к мемориалу советским и монгольским воинам. «Вторая мировая война принесла народам нашей планеты неисчислимые страдания, оказавшись тяжелейшим испытанием для всего человечества», — заявил на церемонии руководитель представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко.
Он подчеркнул, что «для Советского Союза эта война была Великой Отечественной — священным подвигом, который навсегда останется в памяти поколений». «Наши отцы и деды одолели беспощадного врага, перед которым склонили головы многие европейские страны. 27 миллионов погибших — такую страшную цену заплатил советский народ за наше право жить под мирным небом», — отметил Кисенко.
Дипломат добавил, что «В Китае полномасштабные боевые действия начались в 1937 году и стали известны как Война Сопротивления китайского народа японским агрессорам. За годы войны Китай потерял 35 миллионов жизней и вынес лишения тяжелейшей войны».
«Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто навсегда остался лежать в китайской земле, а также всем, кто погиб за свободу и независимость наших народов, кто сегодня защищает мир, сражается за наше будущее. Память о них должна жить вечно!» — подчеркнул он.
Мемориальный комплекс расположен в 228 километрах от Пекина на вершине горы Ехулин, он состоит из трех основных элементов: монумента (обелиска) высотой 28,8 метра, мемориальной стелы, а также братской могилы павших героев.
Первый памятник советским и монгольским воинам жители этого района установили сразу после освобождения от японских захватчиков, позже он был разрушен. В 1957 году был открыт существующий сегодня мемориальный комплекс. Изначально на мемориальной плите были выгравированы имена 53 советских и 13 монгольских воинов.
В 2017 году совместно посольством России в КНР, посольством Монголии в КНР и местными органами власти была проведена масштабная реставрация мемориала и установлена новая мемориальная плита, на которой увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военнослужащих.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. На правом фланге Забайкальского фронта действовала советско-монгольская конно-механизированная группа в направлении города Чжанцзякоу и города Чэндэ. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих, Монгольской народно-революционной армии около — 200 военнослужащих.