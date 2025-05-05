«Новая американская идентичность»: Трампа обвинили в фальсификации истории

«Прежде всего, он создаёт новую американскую идентичность, он выступает в пику глобалистам. Если ты выступаешь в пику глобалистам, тебе неизбежно надо создавать какой-то нарратив национальной истории. В рамках этого нарратива должны быть какие-то ключевые даты. Вполне возможно, что он рассматривает этих неоглобалистов как наследников фашизма», — отметил собеседник URA.ru.