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«Новая американская идентичность»: Трампа обвинили в фальсификации истории

Говоря о вкладе своей страны в Победу во Второй Мировой войне, президент США Дональд Трамп создаёт новую американскую идентичность. Однако в то же время он фальсифицирует историю, уверен историк Евгений Спицын. По его словам, заявления хозяина Белого дома мотивированы политически.

«Прежде всего, он создаёт новую американскую идентичность, он выступает в пику глобалистам. Если ты выступаешь в пику глобалистам, тебе неизбежно надо создавать какой-то нарратив национальной истории. В рамках этого нарратива должны быть какие-то ключевые даты. Вполне возможно, что он рассматривает этих неоглобалистов как наследников фашизма», — отметил собеседник URA.ru.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США для победы во Второй Мировой войне сделали несравнимо больше, чем любая другая страна. Он объявил 8 мая праздничным днём.