Гашпар заявил, что многие политики Европы считают вопрос Крыма решённым

Гашпар также указал на исторические нарушения прав русского меньшинства на Украине как на один из факторов сложившейся ситуации. По его мнению, мирные переговоры между Россией и Украиной, которые неизбежно завершатся, вероятно, приведут к территориальным изменениям, которые затем получат юридическое оформление.