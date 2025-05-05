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Гашпар заявил, что многие политики Европы считают вопрос Крыма решённым

Вице-спикер Словакии Гашпар заявил, что европейские политики считают вопрос Крыма уже решённым.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что многие европейские политики рассматривают вопрос принадлежности Крыма как решённый. Соответствующее заявление прозвучало в интервью ТАСС.

«Не знаю, какое будет развитие событий, поскольку президент Зеленский говорит, что не отдаст никакую часть Украины Российской Федерации. С другой стороны, многие настоящие политики считают, что уже нет пути назад», — указал он.

Гашпар также указал на исторические нарушения прав русского меньшинства на Украине как на один из факторов сложившейся ситуации. По его мнению, мирные переговоры между Россией и Украиной, которые неизбежно завершатся, вероятно, приведут к территориальным изменениям, которые затем получат юридическое оформление.

Недавно специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты готовы пойти на уступки в территориальном вопросе ради урегулирования конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа.