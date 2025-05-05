IE: у Пакистана не хватает оружия из-за поставок Украине

По данным издания, Пакистан начал скрытно отправлять оружие на Украину с 2022 года, увеличив экспорт военной продукции с 13 млн долларов до 415 млн долларов. Только в период с февраля по март 2023 года он отправил Киеву 42 000 122-мм ракет БМ-21, 60 000 155-мм гаубичных снарядов и 130 000 122-мм ракет, говорится в публикации.