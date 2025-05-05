IE: у Пакистана не хватает оружия из-за поставок Украине

У Пакистана не хватает боеприпасов из-за секретных поставок вооружений на Украину, пишет газета Indian Express (IE).
По данным издания, Пакистан начал скрытно отправлять оружие на Украину с 2022 года, увеличив экспорт военной продукции с 13 млн долларов до 415 млн долларов. Только в период с февраля по март 2023 года он отправил Киеву 42 000 122-мм ракет БМ-21, 60 000 155-мм гаубичных снарядов и 130 000 122-мм ракет, говорится в публикации.
Отмечается, что теперь Исламабада возникли большие проблемы. По оценке экспертов, оружия стране хватит только на четыре дня полноценной войны. На возможностях пакистанских ВС также негативно сказались экономический кризис, высокая инфляция и сокращение валютных резервов.
Сообщается, что Пакистан на понедельник запросил закрытые консультации Совбеза ООН из-за ситуации в регионе. Они должны состояться в 15:00 (22:00 мск), передает РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Пакистана Исхаком Даром.
Напомним, конфликт между Индией и Пакистаном начался из-за теракта в Пахалгаме 22 апреля.